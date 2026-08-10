Ridiculousness
Folge vom 10.08.2026: Sterling und Lolo Wood XIII
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam fangen sie mit dem "Plötzlichen Anhalten" an, schauen unter die Motorhaube in "Automotiere" und feiern zusammen "Den besten Tag meines Lebens".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19-20, Season 22-25, Season 25-31, Season 31, Season 33-35, Season 35-40, Season 40-43: MTV Germany