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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood IV

MTV liveFolge vom 11.08.2026
Sterling und Lolo Wood IV

Sterling und Lolo Wood IVJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 11.08.2026: Sterling und Lolo Wood IV

21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam entdecken sie kleine Fehler der "Profi-Überspieler"und versorgen sich bei "Milchfans" mit Kalzium. Sie denken auch über weise Ratschläge in "Lebensregeln".

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