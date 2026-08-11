Ridiculousness
Folge vom 11.08.2026: Sterling und Teala Dunn II
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal die amerikanische Schauspielerin Teala Dunn. Gemeinsam sehen sie sich "Gründe, drinnen zu bleiben" an, bestaunen "Beeindruckende nutzlose" Fähigkeiten an und treffen auf "Gefahr im Zelt".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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