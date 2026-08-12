Ridiculousness
Folge vom 12.08.2026: Sterling und Draya Michele
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo die amerikanische Schauspielerin Draya Michele. Gemeinsam werden sie beim Namen genannt in "Schimpfschande", suchen nach Schlüsseln in "Mach die Tür auf" und haben "nutzlose Regenschirme".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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