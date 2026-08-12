Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood V (UK)

MTV liveFolge vom 12.08.2026
Sterling und Lolo Wood V (UK)

Sterling und Lolo Wood V (UK)Jetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 12.08.2026: Sterling und Lolo Wood V (UK)

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Model Lolo Wood als Spezialgast. Gemeinsam nutzen sie Dinge gegen die Bedienungsanleitungen in "Dinge zweckentfremden", haben "Spaß mit Schatten" und toben sich im "Spielplatz Supermarkt" aus.

Alle verfügbaren Folgen