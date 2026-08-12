Sterling und Lolo Wood V (UK)Jetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 12.08.2026: Sterling und Lolo Wood V (UK)
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Model Lolo Wood als Spezialgast. Gemeinsam nutzen sie Dinge gegen die Bedienungsanleitungen in "Dinge zweckentfremden", haben "Spaß mit Schatten" und toben sich im "Spielplatz Supermarkt" aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 19, Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany