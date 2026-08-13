Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood VI (UK)

MTV liveFolge vom 13.08.2026
Sterling und Lolo Wood VI (UK)

Sterling und Lolo Wood VI (UK)Jetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 13.08.2026: Sterling und Lolo Wood VI (UK)

21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Model Lolo Wood. Zusammen befragen sie Hautexperten nach Haut, die "pflegebedürftig" ist, wollen "extreme Wassereinsparungen" erzielen und erleben auch "süße Dämonen".

Alle verfügbaren Folgen