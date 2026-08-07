Ridiculousness
Folge vom 07.08.2026: Sterling und Lolo Wood VII
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das amerikanische Model Lolo Wood. Gemeinsam treffen sie Menschen mit schnellen Reflexen in "Duck-Dich-DNA", sind im offenen Meer in "Ein Leben unter Wasser" und sind "Superdramatisch".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany