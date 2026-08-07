Ridiculousness
Folge vom 07.08.2026: Sterling und Lolo Wood VIII
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Steelo und Rob dieses Mal das Model Lolo Wood. Gemeinsam sprengen sie die Situation in "Explosive Überraschungen", werden auf die Probe gestellt in "Schandmaul-Kinder" und stoßen auf die Ehe an in "Fürs Leben genervt".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany