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Ridiculousness

Sterling und Camille Kostek XV

MTV liveFolge vom 21.08.2026
Sterling und Camille Kostek XV

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Ridiculousness

Folge vom 21.08.2026: Sterling und Camille Kostek XV

21 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Dieses Mal begrüßen Rob und Steelo in der Sendung das amerikanische Model Camille Kostek. Zusammen feiern sie die "Job-Überflieger", nehmen "angeleinte Kinder" an die kurze Leine und entdecken auch neue Geschmacksrichtungen in "Sandwich-Pioniere".

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