Ridiculousness
Folge vom 18.07.2026: Sterling und Nina Agdal XIX
21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam versuchen sie ihren Schwung zu bekämpfen in "Ich kann nicht bremsen", haben zerbrochenes Glas in "Glasbrecher" und sitzen am "Freak-Tisch".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany