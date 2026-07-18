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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XIX

MTV liveFolge vom 18.07.2026
Sterling und Nina Agdal XIX

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Ridiculousness

Folge vom 18.07.2026: Sterling und Nina Agdal XIX

21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam versuchen sie ihren Schwung zu bekämpfen in "Ich kann nicht bremsen", haben zerbrochenes Glas in "Glasbrecher" und sitzen am "Freak-Tisch".

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