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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XXI

MTV liveFolge vom 21.08.2026
Sterling und Nina Agdal XXI

Sterling und Nina Agdal XXIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 21.08.2026: Sterling und Nina Agdal XXI

21 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam stolpern sie in "verhasste Schutzgitter", verwandeln sich betrunken in "Sprit-Spucker" und veranstalten auf hoher See einen "Boogie-Boat-Breakdown".

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