Ridiculousness
Folge vom 21.08.2026: Sterling und Nina Agdal XXI
21 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam stolpern sie in "verhasste Schutzgitter", verwandeln sich betrunken in "Sprit-Spucker" und veranstalten auf hoher See einen "Boogie-Boat-Breakdown".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
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