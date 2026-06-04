Sterling und Nina Agdal XXIIIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 04.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXIII
21 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 16
Rob und Steelo begrüßen dieses Mal in der Sendung das dänische Model Nina Agdal. Zusammen ziehen sie ihre Laufschuhe an und gehen auf das "Schmerzband", gehen in den Wasserpark in "Wilde Rutschen" und schlagen im "versehentlichen Angriff".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-36, Season 40-43: MTV Germany