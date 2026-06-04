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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XXIII

MTV liveFolge vom 04.06.2026
Sterling und Nina Agdal XXIII

Sterling und Nina Agdal XXIIIJetzt kostenlos streamen

Ridiculousness

Folge vom 04.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXIII

21 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 16

Rob und Steelo begrüßen dieses Mal in der Sendung das dänische Model Nina Agdal. Zusammen ziehen sie ihre Laufschuhe an und gehen auf das "Schmerzband", gehen in den Wasserpark in "Wilde Rutschen" und schlagen im "versehentlichen Angriff".

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