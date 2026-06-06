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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood XXVIII

MTV liveFolge vom 06.06.2026
Sterling und Lolo Wood XXVIII

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Ridiculousness

Folge vom 06.06.2026: Sterling und Lolo Wood XXVIII

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Rob und Steelo begrüßen dieses Mal in der Sendung die bekannte Persönlichkeit Lolo Wood. Gemeinsam kämpfen sie mit pelzigen Freunden in "Kuscheltier-Krieg", fliehen in "Moped-Verbrechen" vom Tatort und leben durch einen "Gegenteiltag".

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