Sterling und Camille Kostek XIIIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 24.06.2026: Sterling und Camille Kostek XIII
21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Rob und Steelo begrüßen das amerikanische Model Camille Kostek in der Sendung. Gemeinsam verwickeln sie sich in "Erste Kämpfe", holen sich Ratschläge in "Finanz-Gurus" und legen ein paar Gewichte auf die Stange in "Gewicht verloren".
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35-43: MTV Germany