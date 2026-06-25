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Ridiculousness

Sterling und Nina Agdal XXII

MTV liveFolge vom 25.06.2026
Sterling und Nina Agdal XXII

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Ridiculousness

Folge vom 25.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXII

21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

In der Sendung begrüßen Rob und Steelo dieses Mal das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam testen sie Autoreparaturen in "aufgemotzte Karren", lernen über Tarnung in "unauffällig Einfügen" und fallen im "Vespa-Desaster" durch.

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