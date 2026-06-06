Sterling und Nina Agdal XXXIJetzt kostenlos streamen
Ridiculousness
Folge vom 06.06.2026: Sterling und Nina Agdal XXXI
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Dieses Mal begrüßen Rob und Steelo in der Sendung das dänische Model Nina Agdal. Gemeinsam spielen sie "Pingpong Dingdong" und werden dabei wütend, denn "sie sind nicht zum Spaß hier" und werden von Frauen in "Schlampige Schützinnen" angemacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-36, Season 38, Season 40-43: MTV Germany