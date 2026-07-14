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Ridiculousness

Sterling und Rocsi Diaz VI

MTV liveFolge vom 14.07.2026
Sterling und Rocsi Diaz VI

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Ridiculousness

Folge vom 14.07.2026: Sterling und Rocsi Diaz VI

21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Rob Dyrdek, Steelo Brim und Rocsi Diaz kommentieren kuriose Clips. In „Ganz neu gekauft", „Verwöhnte Vierbeiner" und „Fettigen Füßen" sorgen Missgeschicke und Übertreibungen für überraschende Momente.

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