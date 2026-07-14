Ridiculousness
Folge vom 14.07.2026: Sterling und Rocsi Diaz VI
21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Rob Dyrdek, Steelo Brim und Rocsi Diaz kommentieren kuriose Clips. In „Ganz neu gekauft", „Verwöhnte Vierbeiner" und „Fettigen Füßen" sorgen Missgeschicke und Übertreibungen für überraschende Momente.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany