Ridiculousness
Folge vom 22.06.2026: Sterling und Rocsi Diaz IX
21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 16
Rob, Steelo und Rocsi Diaz präsentieren erneut skurrile Videoclips. Diesmal sind schmerzhafte Aktionen mit Zungen, hitzige Konflikte unter Freunden auf dem Sportplatz sowie vollkommen verrückte und ungewöhnliche Abschlepparbeiten zu sehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-31, Season 31, Season 33, Season 35, Season 35-38, Season 40-43: MTV Germany