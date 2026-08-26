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Ridiculousness

Sterling und Carly Aquilino LXXIX

MTV liveFolge vom 26.08.2026
Sterling und Carly Aquilino LXXIX

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Ridiculousness

Folge vom 26.08.2026: Sterling und Carly Aquilino LXXIX

21 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 16

Rob, Steelo und Carly Aquilino analysieren den Fluch extrem kurzer Jeanshosen. Zudem beobachten sie Kinder, die sich vergeblich an Leitern versuchen, und freuen sich bereits jetzt auf die unvermeidlichen Probleme des Älterwerdens.

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