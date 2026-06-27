Ridiculousness
Folge vom 27.06.2026: Sterling und Rocsi Diaz XXI
21 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Rob, Steelo und Rocsi Diaz lassen in "Complete Shatters" kein Glas unversehrt und haben einen schlechten Tag beim Golfen in "Sand Trap Sadness". Außerdem lassen sie sich von einigen Booten in "Boat Battered" durchschütteln.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35-43: MTV Germany