Ridiculousness
Folge vom 01.08.2026: Sterling und Lolo Wood XL
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Rob, Steelo und Lolo Wood präsentieren verrückte Clips aus dem Netz: In „Door Damaged" sorgen Türen für Chaos, bei „Cruisin' for a Bruisin'" geht es auf turbulente Seefahrten, und „Urban Camouflage" zeigt Menschen, die sich überraschend gut tarnen.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-35, Season 35-43: MTV Germany