Ridiculousness
Folge vom 06.06.2026: Lexi Rivera II
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Rob, Steelo und Lexi Rivera widmen sich in "Escalated Pain" schmerzhaften Rolltreppenunfällen. In "Parent Assassins" begegnen sie wilden Kindern. Und in "Crossed Wrecked" zeigen sie, wie gefährlich das Überqueren der Straße sein kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-36, Season 40-43: MTV Germany