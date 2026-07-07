Ridiculousness
Folge vom 07.07.2026: Brooke Schofield
21 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
In dieser Folge feiern Rob, Steelo und Brooke Schofield das männliche Gehirn in "Männerlösungen", sie verbringen Zeit mit "seltsamen Hündchen" und hauen sich in "Kopf an Kopf" gegenseitig die Köpfe ein.
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Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 25, Season 27-33, Season 35, Season 35, Season 35-43: MTV Germany