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Ridiculousness

Sterling und Lolo Wood CXL

MTV liveFolge vom 25.07.2026
Sterling und Lolo Wood CXL

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Ridiculousness

Folge vom 25.07.2026: Sterling und Lolo Wood CXL

21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Rob, Steelo und Lolo Wood nehmen schmerzhafte Missgeschicke genauer unter die Lupe. Im Mittelpunkt stehen verunglückte Treffer unter der Gürtellinie, wilde Wasserspiele mit verspielten Hunden sowie peinliche Outfits bei spektakulären Modepannen.

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