Ridiculousness
Folge vom 25.07.2026: Sterling und Lolo Wood CXL
21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Rob, Steelo und Lolo Wood nehmen schmerzhafte Missgeschicke genauer unter die Lupe. Im Mittelpunkt stehen verunglückte Treffer unter der Gürtellinie, wilde Wasserspiele mit verspielten Hunden sowie peinliche Outfits bei spektakulären Modepannen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-20, Season 22-24, Season 31-32, Season 37: MTV & © Season 22-25, Season 25-35, Season 35-43: MTV Germany