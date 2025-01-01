Zum Inhalt springenBarrierefrei
Riskante Routen

xploreStaffel 1Folge 16
Folge 16: Bolivien

28 Min.Ab 6

Jeden Tag riskieren irgendwo auf der Welt einfache Menschen ihr Leben, um von A nach B zu gelangen. Unser Kamerateam begleitet jene mutigen Menschen in fernen Ländern und vergessenen Dörfern auf ihren Reisen auf den gefährlichsten und riskantesten Strecken. Schnallen Sie sich an für einen Höllenritt auf den riskantesten Routen dieser Erde.

