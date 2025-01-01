Riskante Routen
Folge 3: Papua-Neuguinea
23 Min.Ab 6
Jeden Tag riskieren irgendwo auf der Welt einfache Menschen ihr Leben, um von A nach B zu gelangen. Unser Kamerateam begleitet jene mutigen Menschen in fernen Ländern und vergessenen Dörfern auf ihren Reisen auf den gefährlichsten und riskantesten Strecken. Schnallen Sie sich an für einen Höllenritt auf den riskantesten Routen dieser Erde.
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Produktion:FR, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tony Comiti Productions