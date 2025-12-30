In den Gewässern der HighlandsJetzt kostenlos streamen
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Folge 1: In den Gewässern der Highlands
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Die Schlacht um Culloden fand im Jahr 1746 im schottischen Inverness statt. Rick Edwards und Beau Ouimette suchen nach Hinweisen auf den Verbleib von Charles Edward Stuart, der auf der Flucht vor der Regierung den Fluss Nairn überquert haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tauchen, Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Keshet International, Bildrechte: Licensed by Keshet International