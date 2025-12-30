Zum Inhalt springenBarrierefrei
In den Gewässern von Nordwales

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 06.01.2026
Folge 2: In den Gewässern von Nordwales

42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Rick Edwards und Beau Ouimette sind in Norden von Wales unterwegs. Im tiefsten Mittelalter fand dort die Rebellion von Owain Glynd?r statt. Finden sich in den örtlichen Gewässern Überreste aus dieser Zeit?

