Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

In den Gewässern von Zentralschottland

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 06.01.2026
In den Gewässern von Zentralschottland

In den Gewässern von ZentralschottlandJetzt kostenlos streamen

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

Folge 3: In den Gewässern von Zentralschottland

42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die Unterwasser-Schatzjäger Rick Edwards und Beau Ouimette erkunden heute, wie die Römer, die sich einst in Schottland niederließen, das Land prägten. Im Fluss Knaik suchen die beiden nach Relikten aus vergangenen Zeiten, die ihre Fragen beantworten sollen. Außerdem besuchen sie den von den Römern erbauten Ardoch Fort in Perthshire.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Kabel Eins Doku
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

Alle 1 Staffeln und Folgen