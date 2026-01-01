Zum Inhalt springenBarrierefrei
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

In den Gewässern von Towton

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 06.01.2026
In den Gewässern von Towton

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

Folge 4: In den Gewässern von Towton

42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die Schatzjäger sind in North Yorkshire unterwegs, wo sie einen Fluss namens Cock Beck nach archäologisch bedeutsamen Objekten absuchen. Nahe dem Gewässer fand der legendäre "Battle of Towton? statt.

