Staffel 1Folge 11vom 28.12.2025
Die Crew & Marshall bauen eine FeuerwacheJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 11: Die Crew & Marshall bauen eine Feuerwache
22 Min.Folge vom 28.12.2025
Rubble & Crew bauen die allererste Feuerwache in Baubucht, inklusive einer Inspektion von Paw Patrol Marshall! Doch als Schnell-Meister Marshalls Feuerwehrauto sabotiert, arbeiten die Hunde zusammen, um das Feuer auf Baustellenart zu löschen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon