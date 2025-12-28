Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 28.12.2025
Die Crew renoviert ein Haus / Die Crew baut einen Leuchtturm

Die Crew renoviert ein Haus / Die Crew baut einen LeuchtturmJetzt kostenlos streamen

Rubble & Crew

Folge 12: Die Crew renoviert ein Haus / Die Crew baut einen Leuchtturm

22 Min.Folge vom 28.12.2025

Der Renovierungsstar Hans Hammer kommt vorbei, um sich die Arbeit der Hunde anzusehen. Bürgermeisterin Großherz bekommt eine Überraschung von Käpt'n Tollpatsch. Doch dafür müssen die Hunde schnell einen Leuchtturm bauen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rubble & Crew
Nickelodeon

Rubble & Crew

Alle 1 Staffeln und Folgen