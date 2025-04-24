Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 1Folge 13vom 24.04.2025
Die Crew baut ein Dinosaurier-Museum / Die Crew baut eine Rollstuhl-Rampe

Die Crew baut ein Dinosaurier-Museum / Die Crew baut eine Rollstuhl-RampeJetzt kostenlos streamen

Rubble & Crew

Folge 13: Die Crew baut ein Dinosaurier-Museum / Die Crew baut eine Rollstuhl-Rampe

22 Min.Folge vom 24.04.2025

Die Crew findet auf ihrer Mission Knochen. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um Dinosaurerknochen handelt. Sie treffen eine Entscheidung und beginnen mit der Umsetzung. Omar kann keine Briefe mehr austeilen. Die Gruppe muss eine Lösung finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rubble & Crew
Nickelodeon

Rubble & Crew

Alle 1 Staffeln und Folgen