Staffel 1Folge 13vom 24.04.2025
Rubble & Crew
Folge 13: Die Crew baut ein Dinosaurier-Museum / Die Crew baut eine Rollstuhl-Rampe
22 Min.Folge vom 24.04.2025
Die Crew findet auf ihrer Mission Knochen. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um Dinosaurerknochen handelt. Sie treffen eine Entscheidung und beginnen mit der Umsetzung. Omar kann keine Briefe mehr austeilen. Die Gruppe muss eine Lösung finden.
Rubble & Crew
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon