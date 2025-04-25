Staffel 1Folge 18vom 25.04.2025
Rubble & Crew
Folge 18: Die Crew baut eine Bücher-Teestube / Die Crew baut eine Tanzfläche
22 Min.Folge vom 25.04.2025
Der Bau der Bibliothek ist voller summender Bienen! Das erfordert eine besonders süße Baulösung. // Opa Gravel bringt Charger seine besten Moves für den großen Tanzwettbewerb bei. Aber wird eine entlaufene Diskokugel ihnen den ersten Platz kosten?
Rubble & Crew
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon