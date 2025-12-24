Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 24.12.2025
Die Crew baut ein Fahrradgeschäft / Die Crew baut eine Super-Wanne

22 Min.Folge vom 24.12.2025

Rubble und Crew arbeiten zusammen, um ein großes Fahrradgeschäft für den Fahrrad-Tag zu bauen. Außer Schnell-Meister ist schneller! // Als Motor kein Bad für das Familienfoto nehmen will, müssen Rubble und die Bau-Pfoten eine Baulösung finden.

