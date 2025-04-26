Staffel 1Folge 22vom 26.04.2025
Die Crew baut einen Staudamm / Die Crew baut einen Eichhörnchen-Garten
Rubble & Crew
Folge 22: Die Crew baut einen Staudamm / Die Crew baut einen Eichhörnchen-Garten
22 Min.Folge vom 26.04.2025
Rubble & Crew sind im Einsatz, um Baubucht zu retten, nachdem ein Regensturm die Stadt zu überfluten droht. // Rubble und Motor finden clevere Baumöglichkeiten, um das Eichhörnchenproblem von Bäuerin Zoe vor dem Fest zu lösen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Rubble & Crew
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon