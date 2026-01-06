Staffel 1Folge 25vom 06.01.2026
Rubble & Crew
Folge 25: Die Crew baut ein Parkhaus / Die Crew baut einen Zeltplatz
22 Min.Folge vom 06.01.2026
Die Crew hilft bei einem Parkplatzproblem, als die Eismaschine von Café Carl viele Autos nach Builder Cove bringt. Als Rubbles Angst vor der Dunkelheit den Campingausflug des Welpen auf dem zunichtemacht, will die Crew ihm helfen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon