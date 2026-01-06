Staffel 1Folge 26vom 06.01.2026
Rubble & Crew
Folge 26: Die Crew baut ein Baumhaus / Die Crew baut einen Futterspender
22 Min.Folge vom 06.01.2026
Rubble und Opa müssen eine Lösung für den Lieblingsbaum der Park Rangerin Rose finden, der gesperrt wird. Die Crew hilft dieses Mal der Bäuerin Zoe einen Futterspender für ihre Hühner zu bauen. Doch diese entkommen und die Hunde müssen sie retten.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon