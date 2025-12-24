Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 24.12.2025
Die Crew baut eine Eisdiele / Die Crew repariert ein Quietschen

Folge 3: Die Crew baut eine Eisdiele / Die Crew repariert ein Quietschen

22 Min.Folge vom 24.12.2025

Als ein starker Wind den Bau einer Eisdiele behindert, sind Rubble, Mix, Wheeler und Charger sofort zur Stelle. // Rubble und Charger sollen noch vor der Rede der Bürgermeisterin Großherz das seltsame Quietschen im Rathaus finden und reparieren.

