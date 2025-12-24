Staffel 1Folge 3vom 24.12.2025
Die Crew baut eine Eisdiele / Die Crew repariert ein QuietschenJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 3: Die Crew baut eine Eisdiele / Die Crew repariert ein Quietschen
22 Min.Folge vom 24.12.2025
Als ein starker Wind den Bau einer Eisdiele behindert, sind Rubble, Mix, Wheeler und Charger sofort zur Stelle. // Rubble und Charger sollen noch vor der Rede der Bürgermeisterin Großherz das seltsame Quietschen im Rathaus finden und reparieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rubble & Crew
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon