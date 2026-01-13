Staffel 1Folge 4vom 13.01.2026
Die Crew baut einen Spielplatz / Die Crew repariert ein DachJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 4: Die Crew baut einen Spielplatz / Die Crew repariert ein Dach
22 Min.Folge vom 13.01.2026
Als Schnell-Meister einen gefährlichen Spielplatz baut, werden Rubble und Crew kreativ und bauen aus altem Material einen neuen. // Beim Chili Kochfest gibt das Dach des Rathauses nach. Zum Glück wissen die Hunde, wie sie es reparieren können.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
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