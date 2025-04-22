Staffel 1Folge 7vom 22.04.2025
Die Crew baut eine Biberburg / Die Crew repariert die StraßeJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 7: Die Crew baut eine Biberburg / Die Crew repariert die Straße
22 Min.Folge vom 22.04.2025
Die Hunde bauen einem Biber ein neues Zuhause, als er für den Stromausfall verantwortlich ist. Der Schnell-Meister beschädigt die Hauptstraße vor der Parade. Nun müssen die Hunde es schnell reparieren und den Tag retten.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
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