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Rubble & Crew

NickelodeonStaffel 1Folge 7vom 22.04.2025
Die Crew baut eine Biberburg / Die Crew repariert die Straße

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Rubble & Crew

Folge 7: Die Crew baut eine Biberburg / Die Crew repariert die Straße

22 Min.Folge vom 22.04.2025

Die Hunde bauen einem Biber ein neues Zuhause, als er für den Stromausfall verantwortlich ist. Der Schnell-Meister beschädigt die Hauptstraße vor der Parade. Nun müssen die Hunde es schnell reparieren und den Tag retten.

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