Staffel 1Folge 9vom 27.12.2025
Die Crew baut ein neues Autokino / Die Crew findet einen RegenbogenschatzJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 9: Die Crew baut ein neues Autokino / Die Crew findet einen Regenbogenschatz
22 Min.Folge vom 27.12.2025
Mix und Motors Lieblings-Fernsehstar dreht einen neuen Film in Bau-Bucht. Aber wo könnten sie den Film nur schauen? // Als Opa den Hunden von einem geheimen Schatz erzählt, lernen sie, dass Bau-Pfoten-Teamwork alles ist!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rubble & Crew
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon