Staffel 2Folge 12vom 10.01.2026
Die Crew baut ein Baseball-Stadion / Die Crew baut eine Surf-BrückeJetzt kostenlos streamen
Rubble & Crew
Folge 12: Die Crew baut ein Baseball-Stadion / Die Crew baut eine Surf-Brücke
22 Min.Folge vom 10.01.2026
Als Baseballstar Aaron Judge für einen Rekordversuch nicht aus der Stadt kommen kann, bauen Rubble und Crew ein Stadion für ihn in Baubucht. Für Rubble und Crew geht es ab zum Surfen. Zumindest, wenn sie es über den heißen Sand schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rubble & Crew
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon