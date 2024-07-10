Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 10.07.2024: Eine Insel wird heimgesucht
44 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12
Rose Island ist ein wunderschönes Stück Land vor der Küste von Newport, RI. Doch 1832 wurde die Insel genutzt, um sterbende Cholera-Patienten unter Quarantäne zu stellen. Die genaue Zahl der Todesopfer lässt sich nicht ermitteln, aber die Leichen wurden in Massengräbern irgendwo auf der Insel verscharrt. Das ist nicht die einzige Tragödie, die die Vergangenheit der Insel überschattet. Am 7. August 1958 kollidierten zwei riesige Öltanker - die SS Graham und die SS Gulf Oil - in der Nähe, wobei mindestens ein Dutzend weitere Menschen ums Leben kamen. Spuken die verkohlten Geister dieser toten Seeleute auf der Insel herum?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.