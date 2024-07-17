Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 17.07.2024: Das alte Klinikum
44 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12
Amy Bruni, Adam Berry und Chip Coffey untersuchen ein altes Krankenhaus in South Pittsburg, Tennessee. Einst ein Leuchtfeuer der Hoffnung, beherbergt die Klinik nun die Geister der Toten. Und die sind nicht freundlich. Der Eigentümer Ronnie Dooley restauriert das Gebäude und verwandelt es in eine paranormale Forschungseinrichtung, in der Untersuchungstheorien und -praktiken getestet werden können. Doch mit jeder Renovierung kommt es zu einer Welle aggressiver paranormaler Aktivitäten. Er macht sich Sorgen, dass das Gebäude nicht mehr sicher ist. Die Situation muss entschärft werden, aber wie?
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.