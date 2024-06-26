Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 26.06.2024: Grauen unter Tage
45 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Zum ersten Mal überhaupt untersuchen Amy Bruni und Adam Berry die düsteren Tiefen der Sterling Hill Minen. Hier häuften sich die Todesfälle so rasant, dass es unmöglich wurde, eine genaue Liste der Opfer zu führen. Jetzt sind die Geister der vergessenen Bergleute in einer düsteren Unterwelt gefangen und sehnen sich danach, an die Oberfläche zu gelangen. Als Amy und Adam ein schreckliches Grubenunglück aus den 1950er Jahren aufdecken, verändert sich die Energie des gesamten Bergwerks in noch dunklerem Licht. Was immer hier lauert, ist extrem mächtig und extrem unglücklich. Was verbirgt sich dahinter?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.