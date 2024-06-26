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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Grauen unter Tage

TLCFolge vom 26.06.2024
Grauen unter Tage

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 26.06.2024: Grauen unter Tage

45 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12

Zum ersten Mal überhaupt untersuchen Amy Bruni und Adam Berry die düsteren Tiefen der Sterling Hill Minen. Hier häuften sich die Todesfälle so rasant, dass es unmöglich wurde, eine genaue Liste der Opfer zu führen. Jetzt sind die Geister der vergessenen Bergleute in einer düsteren Unterwelt gefangen und sehnen sich danach, an die Oberfläche zu gelangen. Als Amy und Adam ein schreckliches Grubenunglück aus den 1950er Jahren aufdecken, verändert sich die Energie des gesamten Bergwerks in noch dunklerem Licht. Was immer hier lauert, ist extrem mächtig und extrem unglücklich. Was verbirgt sich dahinter?

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