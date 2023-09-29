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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Das Geheimnis des Totengräbers

TLCFolge vom 29.09.2023
Das Geheimnis des Totengräbers

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Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt

Folge vom 29.09.2023: Das Geheimnis des Totengräbers

44 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 12

Amy und Adam wollen in Massachusetts ein 130 Jahre altes Freimaurer-Haus untersuchen. Besitzerin Lorrie, die hier ein Antiquitäten-Geschäft betreibt, ist überzeugt, dass in den Räumen etwas Düsteres vorgeht. Kunden wurden hier angefasst, ein Handwerker von der Leiter geschubst und ihr selbst die Mütze vom Kopf gerissen. Sie befürchtet, dass die geheimen Rituale der Freimaurer negative Energien hinterlassen haben, die sich in letzter Zeit verdichten. Bevor die paranormalen Ermittler mit ihrer Untersuchung im ehemaligen Freimaurer-Tempel beginnen, müssen sie mehr über den sagenumwobenen Orden erfahren.

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