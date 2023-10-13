Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 13.10.2023: Der mysteriöse Hut
45 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12
Die paranormalen Aktivitäten in Missys Haus in Angola, New York, sind so stark, dass es die Familie kaum noch aushält. Auch beste Freunde wollen nicht mehr zu Besuch kommen. Seit sie einige Räume renoviert haben, ist der Spuk buchstäblich explodiert: Im Schlafzimmer fühlt sich Missy beobachtet, außerdem bewegt sich die Matratze, als würde eine unsichtbare Gestalt dort Platz nehmen. Im Keller werden sie und ihr Lebensgefährte von eiskalten Fingerspitzen angefasst. Und auf dem Dachboden hat ein Schattenmann ihren Sohn angegriffen. Adam und Amy sind die einzige Hoffnung der Familie, die Geister wieder loszuwerden.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.