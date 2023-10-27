Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Folge vom 27.10.2023: Ein kleiner Tyrann
45 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 12
Die Ghosthunter haben einen verängstigten Anruf von Leanne aus Newburgh erhalten. Sie ist wegen paranormaler Phänomene aus dem Haus ihrer Mutter ausgezogen und hat die alte Dame dort zurückgelassen. Schon beim Einzug vor über zehn Jahren hatte Leanne seltsame Schatten und Geräusche bemerkt. Nachts wurde sie im Bett wachgerüttelt und sah eine dunkle Gestalt im Schlafzimmer stehen. Das Haus verändert sich, wenn es dunkel wird. Aus Angst schläft Leannes Mutter nachts seit Jahren nicht mehr, sondern sieht fern. Außerdem hatte sie einen Herzinfarkt und ist seitdem angeschlagen. Für Amy und Adam drängt die Zeit.
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Genre:Dokumentation, Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.