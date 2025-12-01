Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Außer Rand und Band

Paramount GlobalStaffel 1Folge 21
Außer Rand und Band

Sabrina ... total verhext!

Folge 21: Außer Rand und Band

21 Min.

Weil sich Sabrina langweilt, will sie mit ihren magischen Kräften ein wenig Spannung erzeugen. Natürlich übertreibt sie dabei ein bisschen - und das hat fatale Folgen: Zu einer harmlosen Verabredung mit Harvey kommt zufällig auch Libby - und wenig später befinden sich alle im Krankenhaus: Libby wird von einer Wespe gestochen und erleidet einen allergischen Schock. Dort fällt Harvey eine Leiter auf den Kopf; er verliert sein Gedächtnis und glaubt, Libby sei seine Freundin ...

